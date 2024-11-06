40-летняя певица Акула стала мамой в первый раз

40-летняя певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, сообщила о радостном событии в своей жизни. Артистка объявила, что родила дочку, которую назвала Раисой.

Оксана выразила благодарность медицинскому персоналу, который помогал ей во время родов, и поделилась своей радостью с поклонниками.

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«Ребятки, свершилось, ура! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!», — цитирует певицу NEWS.ru.

Ранее певица Сати Казанова сообщила о рождении дочери, которую она родила от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Звезда поделилась подробностями родов, которые прошли в комфортной домашней обстановке перинатального центра, где ее супруг был рядом на протяжении всего процесса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
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