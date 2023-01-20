20 января в Москве ожидается до пяти градусов тепла
20 января 202306:49
20 января в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем, туманом и гололедицей, сообщает Гидрометцентр России.
Воздух прогреется до пяти градусов выше ноля.
В ночь на субботу в городе похолодает до минус двух градусов. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, с порывами 15 метров в секунду.
Ранее синоптики предрекли возвращение морозов 22 января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru