13 июля в столичном регионе ожидается дождь

Днем в Москве будет до +25…+27 градусов, ночью температура опустится до +13…+15 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6–11 м/с.

На территории области синоптики прогнозируют от +22 до +27 градусов днем и от +10 до +15 градусов ночью.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода может вернуться в Москву в конце месяца.

