13 июля в столичном регионе ожидается дождь
13 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в Москве будет до +25…+27 градусов, ночью температура опустится до +13…+15 градусов.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 6–11 м/с.
На территории области синоптики прогнозируют от +22 до +27 градусов днем и от +10 до +15 градусов ночью.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода может вернуться в Москву в конце месяца.
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