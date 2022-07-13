13 июля в столичном регионе ожидается дождь

13 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

То в жар, то в холод: Какой будет погода на экватор лета?

Днем в Москве будет до +25…+27 градусов, ночью температура опустится до +13…+15 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6–11 м/с.

На территории области синоптики прогнозируют от +22 до +27 градусов днем и от +10 до +15 градусов ночью.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода может вернуться в Москву в конце месяца.

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ФОТО: РИА Новости
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