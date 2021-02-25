Жителей Москвы предупредили о сильном тумане и плохой видимости

Отмечается, что туман накроет город вечером и сохранится до 9 часов утра 26 февраля. По сообщению ведомства, местами в столице видимость не будет превышать 200-500 метров.

В МЧС напомнили, что автомобилям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендовано использовать светоотражающие элементы, чтобы обозначить свое присутствие на дороге.



В четверг в Москве температура воздуха резко увеличилась до плюс 3 градусов, это вызвало гололед и понижение атмосферного давления.