Жителей Москвы предупредили о сильном тумане и плохой видимости
В Москве в ночь с 25 на 26 февраля ожидается туман и плохая видимость на дорогах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы.
Отмечается, что туман накроет город вечером и сохранится до 9 часов утра 26 февраля. По сообщению ведомства, местами в столице видимость не будет превышать 200-500 метров.
В МЧС напомнили, что автомобилям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендовано использовать светоотражающие элементы, чтобы обозначить свое присутствие на дороге.
В четверг в Москве температура воздуха резко увеличилась до плюс 3 градусов, это вызвало гололед и понижение атмосферного давления.
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