Все школы Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Учеников и педагогов всех школ Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.
«В 7-32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 "Луч" поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Иванов назвал происходящее частью информационного давления на регион, пишет RT. Мэр призвал граждан сохранять спокойствие.
В понедельник все школы на Камчатке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании, напоминает телеканал «360». Угроза не подтвердилась.
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