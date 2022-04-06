Все школы Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Учеников и педагогов всех школ Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

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«В 7-32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 "Луч" поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Иванов назвал происходящее частью информационного давления на регион, пишет RT. Мэр призвал граждан сохранять спокойствие.

В понедельник все школы на Камчатке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании, напоминает телеканал «360». Угроза не подтвердилась.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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