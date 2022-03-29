Неизвестный сообщил о «минировании» самолета Ереван – Москва
29 марта 202212:00
На электронную почту московского аэропорта «Шереметьево» поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета Ереван – Москва. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Самолет пока находится в воздухе. Отмечается, что после прибытия в столицу России силовики проверят воздушное судно.
Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех аэропортах Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru