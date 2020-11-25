Впервые за два месяца Путин посетит регионы

На сайте Кремля говорится, что в Сарове Путин побывает в Российском федеральном ядерном центре, а также ознакомиться с продуктами госкорпорации «Росатом».

После Сарова, в котором уже был трижды, президент отправится в Тобольск, передает Ura.ru. Планируется посещение нефтехимического предприятия «Сибур».

