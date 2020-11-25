Впервые за два месяца Путин посетит регионы
Президент РФ Владимир Путин в среду совершит рабочую поездку в Саров Нижегородской области, а затем посетит Тобольск. Это первые за два месяца визиты российского главы в регионы.
На сайте Кремля говорится, что в Сарове Путин побывает в Российском федеральном ядерном центре, а также ознакомиться с продуктами госкорпорации «Росатом».
После Сарова, в котором уже был трижды, президент отправится в Тобольск, передает Ura.ru. Планируется посещение нефтехимического предприятия «Сибур».
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