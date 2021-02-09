Воробьёв: Более 1 млн жителей Подмосковья обеспечат качественной водопроводной водой

В восточных округах Подмосковья улучшится качество водопроводной воды. Это произойдёт благодаря реконструкции нескольких насосных станций в Орехово-Зуеве, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, первый этап модернизации завершился в прошлом году, второй – намечен на этот год.

«В октябре подача воды в Орехово-Зуево увеличится с 13 тысяч кубометров в сутки до 18 тысяч. Жители смогут забыть об этой проблеме: вода лучшего качества пойдет также в Ногинск, Балашиху, Павловский Посад и Электросталь. Результат увидят более миллиона жителей Подмосковья», – цитирует Воробьёва «Радио 1».