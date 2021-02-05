Власти Подмосковья предложили утилизировать маски новым способом



Власти Московской области предложили правительству изменить законодательство для привлечения в регион инвесторов, готовых профинансировать строительство инфраструктуры по утилизации медицинских отходов. Соответствующее письмо направил вице-премьеру Татьяне Голиковой вице-губернатор региона Ильдар Габдрахимов, сообщает РБК.



Он отметил, что действующее законодательство о переработке отходов не распространяется на медицинскую продукцию и не дает субъектам РФ возможности обеспечить централизованный сбор медицинских отходов. Сейчас больницам приходится самостоятельно вызывать операторов для утилизации отходов.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно медучреждения подмосковья образуется по меньшей мере 100 тысяч тонн отходов, еще 200 тысяч тонн завозятся из столицы. Предприятие “РТ-Инвест” с расчетом на 100 тысяч тонн отходов предлагает построить комплекс по термическому обезвреживанию с частными инвестициями в 11,9 млрд рублей, пишет Габдрахимов.



Отмечается, что строительство инфраструктуры по переработке предлагают обеспечить за счет повышения тарифа за вывоз до 31,4 рубля. Таким образом, региональные медучреждения должны будут найти дополнительно 402 миллионов рублей на оплату утилизации.



Заместитель руководителя комитета по переработке отходов “Деловой России” Наталья Беляева в разговоре с изданием отметила, что считает тариф на вывоз отходов 31,4 рубля завышенным. По ее словам, стоимость вывоза 1 кг отходов за 14-15 рублей устраивает бизнес и заказчиков. Она отметила, что бюджет по вызову отходов ограничен, так как государственные больницы используют для этих целей средства фонда ОМС, а частные медучреждения – бюджет больницы.





