Воробьев: Бригады скорой помощи и врачи из Подмосковья прибыли в Курскую область

Семь бригад скорой помощи, а также 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи пострадавшим при обстрелах жителям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Власти Курской области сообщили, что ВСУ не продвинулись вглубь региона

Воробьев уточнил, что медиков сопровождала госавтоинспекция. Помимо этого, губернатор отметил, что одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву. Его доставят в центральный институт травматологии. Также будут эвакуированы 50 человек инвалидов.

Ранее стало известно, что состояние военкора Евгения Поддубного, автомобиль которого ВСУ атаковали дроном в Курской области, стабилизировалось, он отправлен в Москву для дальнейшего лечения, передает RT.

Ранее губернатор Ставрополья заявил о готовности оказать помощь Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Скорая ПомощьКурская ОбластьПодмосковье

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