Воробьев: Бригады скорой помощи и врачи из Подмосковья прибыли в Курскую область

Воробьев уточнил, что медиков сопровождала госавтоинспекция. Помимо этого, губернатор отметил, что одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву. Его доставят в центральный институт травматологии. Также будут эвакуированы 50 человек инвалидов.

Ранее стало известно, что состояние военкора Евгения Поддубного, автомобиль которого ВСУ атаковали дроном в Курской области, стабилизировалось, он отправлен в Москву для дальнейшего лечения, передает RT.

Ранее губернатор Ставрополья заявил о готовности оказать помощь Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



