Воробьев: Бригады скорой помощи и врачи из Подмосковья прибыли в Курскую область
Семь бригад скорой помощи, а также 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи пострадавшим при обстрелах жителям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Воробьев уточнил, что медиков сопровождала госавтоинспекция. Помимо этого, губернатор отметил, что одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву. Его доставят в центральный институт травматологии. Также будут эвакуированы 50 человек инвалидов.
Ранее стало известно, что состояние военкора Евгения Поддубного, автомобиль которого ВСУ атаковали дроном в Курской области, стабилизировалось, он отправлен в Москву для дальнейшего лечения, передает RT.
Ранее губернатор Ставрополья заявил о готовности оказать помощь Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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