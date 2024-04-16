Власти призвали к срочной эвакуации жителей Ишима
Жителей города Ишим в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в Telegram.
Отмечается, что в 06:00 (04:00 мск) жителям населенного пункта разослали СМС-сообщения с призывом эвакуироваться из домов, которые могут попасть в зону подтопления.
«На реке Ишим идет критический подъем воды... Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов», — указали власти.
В Ишиме развернули пункты временного размещения.
Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе ожидают большой паводок в ближайшие дни, напоминает телеканал «360». На территории от Казанки до Ишима вода может прийти примерно через четыре-пять дней.
На минувшей неделе в Тюменской области заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне риска затопления из-за паводков, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru