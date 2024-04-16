Власти призвали к срочной эвакуации жителей Ишима

Жителей города Ишим в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в Telegram.

В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт

Отмечается, что в 06:00 (04:00 мск) жителям населенного пункта разослали СМС-сообщения с призывом эвакуироваться из домов, которые могут попасть в зону подтопления.

«На реке Ишим идет критический подъем воды... Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов», — указали власти.

В Ишиме развернули пункты временного размещения.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе ожидают большой паводок в ближайшие дни, напоминает телеканал «360». На территории от Казанки до Ишима вода может прийти примерно через четыре-пять дней.

На минувшей неделе в Тюменской области заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне риска затопления из-за паводков, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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