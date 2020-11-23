В Минэнерго пообщали восстановить основные электросети Приморья к среде
Основные электросети в Приморье восстановят работу к 25 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака.
Замглавы Минэнерго также сообщил, что полное восстановление электроснабжения в регионе после сбоя из-за снежного циклона возможно лишь через один-два месяца.
По словам Грабчака, жители Приморья будут получать электричество из резервных источников, отмечает «Свободная пресса».
Снежный циклон, начавшийся в Приморском крае в ночь на 19 ноября, оставил без электроснабжения более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. Во Владивостоке и Артёме прекратили работу станции, обеспечивающие горожан водой и отоплением.
До сих пор без электричества остаются более 100 тысяч человек. В Приморье объявлен режим ЧС регионального уровня.
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