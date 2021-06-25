Власти Кубани пока не намерены менять условия пребывания на курортах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туроператоры не влияют на обеспечение здравоохранения в региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По его словам, задача властей - защитить здоровье работающих в санаторно-курортном комплексе, а также здоровье жителей Кубани и туристов.

Кондратьев отметил, что в крае растёт число завозных случаев COVID-19, и новые ограничения объясняются сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, так как никто не желает закрывать отели и гостиницы, как в 2020 году.

«Мы сохраняем обстановку... и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон - как минимум, на осень», - подчеркнул глава Кубани.

Губернатор добавил, что вакцинироваться можно бесплатно в любой точке страны и до 1 августа, когда начнут действовать новые меры, ещё больше месяца, поэтому желающие могут успеть выполнить все требования.

Ранее Кондратьев заявил, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа - только вакцинированных отдыхающих, сообщает RT.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что россияне стали массово аннулировать туры на Кубань, а в Ростуризме призвали местные власти продолжить после 1 августа принимать в том числе туристов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

