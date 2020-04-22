Вильфанд: В некоторые регионы России пришло «суперлето»
В ряде регионов России установилась погода, характерная для конца мая. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что в Западной Сибири и Красноярском крае температура воздуха приближается к +20°С, а в Омске и Новосибирске столбики термометров могут дотянуться до отметки +28°С. Это, по словам специалиста, уже «суперлето». Синоптик пояснил, что в Омске и Новосибирске температура превысит климатической нормы на 12-14°С, подчеркивает Газета.ру.
Вильфанд добавил, что по-летнему теплая погода задержится на этих территориях до конца недели, сообщает РЕН ТВ.
Ранее НСН писала, что жители столичного региона смогут увидеть первый звездопад весны. Об этом заявили в Московском планетарии. Там подчеркнули, что метеорный поток Лириды можно будет наблюдать в небе над Москвой с 16 по 25 апреля. Своего пика звездопад достигнет в ночь на 23 апреля.
Специалисты подчеркивают, что при безоблачной погоде его можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. В течение часа в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд».
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