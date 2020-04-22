Вильфанд: В некоторые регионы России пришло «суперлето»

В ряде регионов России установилась погода, характерная для конца мая. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что в Западной Сибири и Красноярском крае температура воздуха приближается к +20°С, а в Омске и Новосибирске столбики термометров могут дотянуться до отметки +28°С. Это, по словам специалиста, уже «суперлето». Синоптик пояснил, что в Омске и Новосибирске температура превысит климатической нормы на 12-14°С, подчеркивает Газета.ру.

Вильфанд добавил, что по-летнему теплая погода задержится на этих территориях до конца недели, сообщает РЕН ТВ.