В волгоградском центре для детей-инвалидов произошла вспышка коронавируса

Руководство учреждения ввело карантин с 29 июня по 13 июля из-за случаев заболевания коронавирусом как среди временно проживающих воспитанников, так и среди сотрудников учреждения.

В администрации уточнили, что "состояние здоровья всех детей удовлетворительное, они идут на поправку". Там отметили, что один ребенок уже выписан из больницы.

