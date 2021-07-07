В волгоградском центре для детей-инвалидов произошла вспышка коронавируса

В Волгоградском областном реабилитационном центре "Доверие" для детей-инвалидов 13 детей заболели COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

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Руководство учреждения ввело карантин с 29 июня по 13 июля из-за случаев заболевания коронавирусом как среди временно проживающих воспитанников, так и среди сотрудников учреждения.

В администрации уточнили, что "состояние здоровья всех детей удовлетворительное, они идут на поправку". Там отметили, что один ребенок уже выписан из больницы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьКарантинДети-инвалиды
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