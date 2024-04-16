В Тюменской области в трех населенных пунктах начали эвакуацию из-за паводка
16 апреля 202408:35
Эвакуацию жителей проводят в трех населенных пунктах Казанского района Тюменской области из-за опасности затопления. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Власти предупредили об угрозе для населенных пунктов Паленка, Новогиреевка, Афонькино.
«Проводится эвакуация», — отмечается в сообщении.
Ранее срочную эвакуацию объявили в городе Ишим под Тюменью, напоминает телеканал «360». Вода в одноименной реке поднялась до критической отметки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков
- Вице-губернатора Кудрявцева избрали мэром Новосибирска
- ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе
- В Тюменской области в трех населенных пунктах начали эвакуацию из-за паводка
- Швейцария не захотела присоединяться к группе REPO для поиска активов россиян
- Доллар поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября
- Подполье: ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области
- В США заявили о готовности соблюдать ДСНВ
- Власти призвали к срочной эвакуации жителей Ишима
- Кураев сообщил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru