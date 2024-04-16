В Тюменской области в трех населенных пунктах начали эвакуацию из-за паводка

Эвакуацию жителей проводят в трех населенных пунктах Казанского района Тюменской области из-за опасности затопления. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Власти призвали к срочной эвакуации жителей Ишима

Власти предупредили об угрозе для населенных пунктов Паленка, Новогиреевка, Афонькино.

«Проводится эвакуация», — отмечается в сообщении.

Ранее срочную эвакуацию объявили в городе Ишим под Тюменью, напоминает телеканал «360». Вода в одноименной реке поднялась до критической отметки.

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ФОТО: РИА Новости
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