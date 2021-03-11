В субботу в Москве потеплеет до ноля градусов
Москвичей в конце недели ждет сильное потепление. Температура воздуха уже в субботу, 13 марта, повысится на 20-25 градусов по сравнению с четвергом, 11 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в субботу днем столбик термометра будет показывать 0 градусов, передает ТАСС. Повышение по сравнению с сегодняшним днем составит 20-25 градусов.
Однако Вильфанд предупредил, что не стоит рассчитывать, что такое потепление «ознаменует уверенный приход весны в столицу», отмечает RT.
Ранее китайские ученые заявили, что к 2100 году лето в Северном полушарии станет более долгим и растянется на полгода. Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что изменения климата неизбежно повлекут за собой проблемы для человечества. Он рассказал, что Калуга превратится в Одессу, а Крым в Техас.
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