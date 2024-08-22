В Старом Осколе 20 тысяч человек остаются без воды из-за аварии
Около 20 тысяч жителей Старого Оскола остаются без воды после коммунальной аварии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Накануне власти Старого Оскола заявили, что часть города лишилась водоснабжения из-за порыва на затворе магистрального водопровода.
Как отметил Гладков, в четверг, 22 августа продолжается ликвидация последствий аварии.
«Вчера было отключено от воды более 80 тысяч человек. Сейчас без воды остаются 20 тысяч человек, более 60 тысяч — пока с давлением ниже нормы», — рассказал губернатор.
Гладков подчеркнул, что для жителей Старого Оскола организован подвоз воды, при этом в больницах и пунктах временного размещения есть запасы, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru