В Старом Осколе 20 тысяч человек остаются без воды из-за аварии

Накануне власти Старого Оскола заявили, что часть города лишилась водоснабжения из-за порыва на затворе магистрального водопровода.

Как отметил Гладков, в четверг, 22 августа продолжается ликвидация последствий аварии.

«Вчера было отключено от воды более 80 тысяч человек. Сейчас без воды остаются 20 тысяч человек, более 60 тысяч — пока с давлением ниже нормы», — рассказал губернатор.

Гладков подчеркнул, что для жителей Старого Оскола организован подвоз воды, при этом в больницах и пунктах временного размещения есть запасы, пишет RT.

