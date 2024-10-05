В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу

Дамбу прорвало в Шелаболихинском районе Алтайского края. Об этом написал глава района Александр Шушунов в своем Telegram-канале.

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — подчеркнул чиновник.

Вода вышла в русло разделяющей Шелаболиху реки, в результате разрушена дорога, соединяющая части села. На месте инцидента работают специалисты, они оценивают ущерб и разрабатывают меры по ликвидации прорыва. Шушунов призвал население сохранять спокойствие, находиться на безопасном расстоянии от дороги, «не поддаваться панике и не плодить слухи».

Как позже уточнили в администрации, транспортное сообщение с населенными пунктами не было нарушено из-за прорыва, угрозы инфраструктуре нет.

Ранее дамбу прорвало в городе Дальнереченске, никто не пострадал.

