В Дальнереченске прорвало дамбу

Дамбу прорвало в ночь на 6 августа в районе микрорайона Мясокомбинат в городе Дальнереченске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя министерства по делам ГОЧС Приморского края.

Как отметил собеседник агентства, поток воды из-за прорыва слабый, никто не пострадал.

«Спасатели рекомендуют местным жителям эвакуацию, но каждый решает сам»,— рассказал представитель регионального ведомства.

Угрозы жителям города пока нет, так как уровень воды невысокий. В районе ЧП работают 22 специалиста, пять плавсредств и семь единиц техники.

По данным МЧС Приморья, в Дальнереченске спасатели откачивают воду из низменных участков, оказывают населению адресную помощь, в город направили дополнительные силы из Владивостока и две высокоэффективных пожарных насосных станции из Уссурийска и Находки.

Ранее в Викуловском районе Тюменской области участок дамбы размыло после паводка, напоминает Ura.ru.

