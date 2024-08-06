В Дальнереченске прорвало дамбу
Дамбу прорвало в ночь на 6 августа в районе микрорайона Мясокомбинат в городе Дальнереченске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя министерства по делам ГОЧС Приморского края.
Как отметил собеседник агентства, поток воды из-за прорыва слабый, никто не пострадал.
«Спасатели рекомендуют местным жителям эвакуацию, но каждый решает сам»,— рассказал представитель регионального ведомства.
Угрозы жителям города пока нет, так как уровень воды невысокий. В районе ЧП работают 22 специалиста, пять плавсредств и семь единиц техники.
По данным МЧС Приморья, в Дальнереченске спасатели откачивают воду из низменных участков, оказывают населению адресную помощь, в город направили дополнительные силы из Владивостока и две высокоэффективных пожарных насосных станции из Уссурийска и Находки.
Ранее в Викуловском районе Тюменской области участок дамбы размыло после паводка, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru