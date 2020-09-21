В Подмосковье выявили управляющую компанию, обманывающую пенсионеров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь обманутым жителям, которые пострадали от недобросовестной управляющей компании, передает "Радио 1".

Речь идет о компании «ДЕЗ», которую ранее исключили из Госжилинспекции за долги. Тем не менее, УК продолжает присылать счета жителям 168 многоэтажек.

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«Людей вводить в заблуждение, обманывать мы не позволим. Особенно страдает старшее поколение. Прошу эту работу провести добросовестно и помочь пострадавшим жителям», – сказал глава региона.

Против управляющей компании возбудили уголовное дело. Все платежи будут проводить строго через УК «ЖКХ-онлайн».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеЖКХ
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