В Подмосковье выявили управляющую компанию, обманывающую пенсионеров

«Людей вводить в заблуждение, обманывать мы не позволим. Особенно страдает старшее поколение. Прошу эту работу провести добросовестно и помочь пострадавшим жителям», – сказал глава региона.

Против управляющей компании возбудили уголовное дело. Все платежи будут проводить строго через УК «ЖКХ-онлайн».

