В Подмосковье выявили управляющую компанию, обманывающую пенсионеров
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь обманутым жителям, которые пострадали от недобросовестной управляющей компании, передает "Радио 1".
Речь идет о компании «ДЕЗ», которую ранее исключили из Госжилинспекции за долги. Тем не менее, УК продолжает присылать счета жителям 168 многоэтажек.
«Людей вводить в заблуждение, обманывать мы не позволим. Особенно страдает старшее поколение. Прошу эту работу провести добросовестно и помочь пострадавшим жителям», – сказал глава региона.
Против управляющей компании возбудили уголовное дело. Все платежи будут проводить строго через УК «ЖКХ-онлайн».
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