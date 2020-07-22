Государство позаботится о стариках, отдавших квартиру

В России предложили создать государственный рентный фонд. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей. В распоряжение фонда предполагается передавать жилье одиноких пенсионеров, которые получат за это пожизненное содержание. Предполагается, что это поможет снизить мошенничество в этой сфере. Предполагается, что фонд будет выплачивать рентные суммы пожилым людям. Средства он будет брать из взносов, желающих приобрести жилплощадь.

Сделки получатели жилья и пожилые люди будут заключать с фондом независимо друг от друга. В его обязанности будет входить оценка дома или квартиры. Выплаты претендентов на жильё будут составлять от 20 до 50 тыс рублей в месяц.

Генеральный директор сети пансионатов «Опека» Алексей Маврин признал, что схемы по содержанию пенсионеров в обмен на их квартиры часто заканчиваются обманом. Однако он предложил внести коррективы в предложение Союза потребителей.

«Сама проблема насущная, с ней нужно что-то делать. Но я думаю, что этот закон неплохо было бы дополнить тем, что человек не продаёт свою квартиру, а сдаёт её в аренду и получает доход от аренды. Например, мы делаем жилой дом под Тверью, где это недорого, туда переезжают пожилые люди и платят за аренду этой квартиры 5-10 тыс рублей в месяц. А свою квартиру в Москве они сдают. В этом случае мотив у всех один и тот же. Человек получает доход с квартиры, и у него есть деньги, а компания, где он снимает, тоже понимает, что чем дальше человек живёт, тем больше у него денег. Те люди, которые сдают квартиру в Москве, тоже понимают, что чем дольше человек живёт, тем лучше, и тогда у всех один и тот же мотив. В случае, когда просто человек переписал свою квартиру на кого-то и переехал жить, у той компании, где он живёт, нет никакого смысла делать этот процесс лучше. Я за то, что действительно нужно поднимать этот вопрос, и договор ренты – очень неплохой. Но бы всё-таки сделал это через аренду квартиры – тогда у всех есть мотив», – сказал собеседник «Радио 1».

Кроме того, Алексей Маврин – против полного контроля со стороны государства в этих сделках.

«Я бы делал не единого государственного оператора, а делал бы под гарантии государства частных операторов, чтобы у человека был выбор. Например, ему не нравится жить в доме, который он выбрал, и он говорит: «Я хочу переехать в другое место». И всё – он взял и переехал. Не надо никаких судов, не надо ничего доказывать. Любая частная компания будет рада его видеть, потому что он приносит ей деньги. А государство могло бы являться гарантом того, чтобы у человека была возможность выбрать любой дом престарелых, и орган социальной защиты был бы опекуном в случае, если его обижают. Но когда государство регулирует рынок, само в нём участвует как оператор, является службой контроля и надзора, это может вызвать злоупотребления», – считает эксперт.

Сам государственный рентный фонд также нуждается в страховании. Он может оказаться таким же мошенником, как недобросовестные застройщики в случае с обманутыми дольщиками. Такое мнение высказала «Радио 1» юрист, автор проекта «Защитим старшее поколение от мошенников» Ирина Гайворонская.

«Я всегда говорю пожилым людям, что надо заключать официальные договоры банковской ренты, который регистрируется и который вас каким-то образом обезопасит, чтобы не заключать договор с физлицами. Но то, что предлагается с этим государственным рентным фондом, извините, похоже на финансовую пирамиду. Смысл договора банковской ренты – в том, что это как бы обратная ипотека. Если вдруг у пожилого человека появится родственник, который хочет забрать его и за ним ухаживать, он банку выплатит всё, что банк уже перечислил этому пожилому человеку. И эта квартира включится в общий объём наследственной массы. Здесь же вообще непонятно, где будет находиться это жильё, кто его будет контролировать. Люди будут вносить деньги в какой-то определённый фонд. А кто будет контролировать эти договоры, кто их будет регистрировать, кто будет страховать сам этот фонд, если он разорится или проворуется, и убежит его руководство? Мы с вами долевого строительства уже нахватались по полной программе. В какой-то степени это всё будет застраховано государством, но вы представляете, какие это будут суммы? Содержать целый фонд – это бюрократия», – отметила эксперт.

К тому же Ирина Гайворонская считает размер выплат претендентов на жильё от 20 до 50 тыс рублей в месяц завышенными. По её подсчётам, они не должны превышать 11 тыс рублей.

