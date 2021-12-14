Губернатор Подмосковья назвал условия льготной газификации домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для льготной газификации дом должен быть в пределах населенного пункта и зарегистрирован. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что президент поставил задачу завершить программу к концу года, в области установлены мобильные офисы, в которых можно получить сразу всю информацию по предстоящей газификации, передает «Радио 1».

18 октября президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Глава региона, в частности, рассказал о внедрении в Подмосковье новых проектов в социальной сфере с применением цифровизации. Такие программы помогают жителям оформлять необходимые документы оперативно и без очередей.

В ходе встречи в Кремле обсуждались также вопросы газификации и транспортной инфраструктуры Подмосковья.

