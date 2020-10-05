В Подмосковье начали перепрофилировать коечный фонд для лечения пациентов с COVID‑19

В Московской области увеличилось число заболевших коронавирусом, в регионе началось перепрофилирование коечного фонда, сообщает корреспондент «Радио 1».

На 5 октября в Подмосковье насчитывается 7121 койка.

«Мы начали работу по перепрофилированию коечного фонда, и сейчас их 7 121. Напомню, что на пике заболеваемости их было 15 тысяч, в августе – меньше 4 тысяч», – доложила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова губернатору Андрею Воробьёву в ходе совещания.

По данным Стригунковой, всего в области коронавирусом заболели 75 тысяч человек, за сутки зафиксировали 339 новых случаев. Большего всего заболевших в Красногорске, Королёве, Коломне, Одинцове и Сергиевом Посаде.

На заседании Воробьёв также сообщил, что необходимо обратить внимание на работу образовательных учреждений в сложившейся ситуации и соблюдать «утренний фильтр». «О каждом ребёнке необходимо позаботиться, контроль около входа в школу», - сказал губернатор.

