В Подмосковье до конца года откроют 35 мини-детсадов

До конца года в Подмосковье откроют 35 мини-детсадов. Об этом рассказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина. Она подчеркнула, что сады малого формата будут оснащены всем необходимым и позволят создать дополнительно 3 тысячи мест.

А в эту пятницу, 25 июня, в Одинцове открылся детсад на 63 места, сообщает «Радио 1». Всего в Одинцовском городском округе сегодня открыли четыре новых мини-сада почти на 300 мест. Теперь их в регионе семнадцать, подчеркнула Каклюгина.

Первый детский сад построят в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

Напомним, в конце мая сообщалось, что Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса «Испанские кварталы» в ТиНАО. Мэр Москвы отметил, что здание учебного заведения построено по уникальному проекту. Детский сад, который располагается рядом, также возведён по уникальному проекту, по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию и качественное использование всех площадей.

Как заявили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, первых учеников новая городская школа №547 примет уже 1 сентября. При этом, новый детский сад станет первым дошкольным учреждением Москвы, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиПодмосковьеДетский Сад
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