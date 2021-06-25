В Подмосковье до конца года откроют 35 мини-детсадов

До конца года в Подмосковье откроют 35 мини-детсадов. Об этом рассказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина. Она подчеркнула, что сады малого формата будут оснащены всем необходимым и позволят создать дополнительно 3 тысячи мест.

А в эту пятницу, 25 июня, в Одинцове открылся детсад на 63 места, сообщает «Радио 1». Всего в Одинцовском городском округе сегодня открыли четыре новых мини-сада почти на 300 мест. Теперь их в регионе семнадцать, подчеркнула Каклюгина.