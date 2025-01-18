В Подмосковье чиновницу задержали по подозрению в коррупции
Чиновницу из Подмосковья задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, в Рузе задержана сотрудница администрации городского округа.
«Она подозревается в преступлении коррупционной направленности», — подчеркнул источник.
Подробностей не приводится.
Ранее бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева обвинили в получении взяток в особо крупном размере. По данным правоохранителей, чиновник за незаконное вознаграждение обеспечивал местным IT-компаниям победу в тендерах на госконтракты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru