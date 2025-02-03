В Новгородской области 22,5 тысячи человек остались без электричества из-за снегопада
Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без электроснабжения после снегопада. Об этом заявили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК.
В субботу регион накрыл циклон «Джулиан», снегом завалило дороги, линии электропередачи быстро покрываются льдом из-за колебаний температуры около нуля градусов. Бригады энергетиков круглосуточно ведут ремонтные работы.
«По состоянию на 9 утра 3 февраля... на территории 14 районов отключено 94 воздушных линий электропередачи, 566 населенных пунктов, в которых проживает 22,5 тысячи жителей», — рассказали в министерстве.
Ремонтом занимаются 337 человек в 87 бригадах и 95 единиц техники. Позже к работам присоединятся еще девять бригад.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание
- Песков: Встреча Путина с представителями ХАМАС не планируется
- СМИ: Саркисян находится в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»
- Песков заявил, что РФ всегда будет учитывать печальный опыт отношений с Европой
- В Госдуме предложили полностью запретить рекламу пива на телевидении
- В Новгородской области 22,5 тысячи человек остались без электричества из-за снегопада
- МВД: Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в ЖК «Алые паруса»
- В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ
- Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID
- Уголовное дело возбуждено в отношении чиновницы Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru