В Новгородской области 22,5 тысячи человек остались без электричества из-за снегопада

В субботу регион накрыл циклон «Джулиан», снегом завалило дороги, линии электропередачи быстро покрываются льдом из-за колебаний температуры около нуля градусов. Бригады энергетиков круглосуточно ведут ремонтные работы.

«По состоянию на 9 утра 3 февраля... на территории 14 районов отключено 94 воздушных линий электропередачи, 566 населенных пунктов, в которых проживает 22,5 тысячи жителей», — рассказали в министерстве.

Ремонтом занимаются 337 человек в 87 бригадах и 95 единиц техники. Позже к работам присоединятся еще девять бригад.

