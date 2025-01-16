В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда
16 января 202515:38
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за температурных перепадов, дождей и гололеда, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
По его словам, во всех муниципалитетах региона были мобилизованы все службы.
В Мурманске закрыли аэропорт, ограничили движение по участкам федеральных трасс, а также закрыли подъезд к селу Териберка.
Ранее в Якутске ввели дистанционное обучение из-за морозов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru