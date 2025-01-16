В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за гололеда

По его словам, во всех муниципалитетах региона были мобилизованы все службы.

В Мурманске закрыли аэропорт, ограничили движение по участкам федеральных трасс, а также закрыли подъезд к селу Териберка.

Ранее в Якутске ввели дистанционное обучение из-за морозов, напоминает RT.

