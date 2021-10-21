В Москве за сутки выпало десять процентов месячной нормы осадков
За прошедшие сутки в Москве в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По количеству осадков за прошедшие сутки в Москве выпало 6 миллиметров, это 10% месячной нормы, для осени это достаточно много. В большей степени это дождь, но снег вчера был капитальный, вчера его уже видели почти все, так что это была такая репетиция зимы», - заявил РИА Новости синоптик.
Синоптики пообещали жителям России неоднородный по температуре ноябрь. Так, в центральной России и на северо-западе страны она будет в пределах нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Что касается погоды в столичном регионе, то в ночные часы возможно похолодание до минус 15, днём столбики термометров не превысят отметки минус 5.
В Поволжье, в Предуралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке ноябрь обещает быть теплее обычного. А вот на севере Якутии последний месяц осени обещает быть «суровым»: днем возможно похолодание до -25°С, при сильном понижении температуры в ночные часы столбики термометров могут зафиксировать отметку минус 40°С.
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