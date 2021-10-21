В Москве за сутки выпало десять процентов месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По количеству осадков за прошедшие сутки в Москве выпало 6 миллиметров, это 10% месячной нормы, для осени это достаточно много. В большей степени это дождь, но снег вчера был капитальный, вчера его уже видели почти все, так что это была такая репетиция зимы», - заявил РИА Новости синоптик.