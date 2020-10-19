В МЧС оценили готовность регионов к отопительному сезону
Объекты жилищно-коммунального хозяйства полностью готовы к отопительному сезону в 57 российских регионах. Об этом заявили в пресс-службе МЧС. Там подчеркнули, что, по данным на прошлую неделю, общая готовность по стране оценивалась на 95%, пишет ТАСС.
Напомним, отопление в жилых домах Москвы начали включать 28 сентября. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, процесс подачи тепла занимает до пяти дней, но власти города планируют справиться быстрее. Соцобъекты в Москве к теплу начали подключать раньше, отмечает телеканал 360.
Досрочный отопительный сезон в Москве начался в связи с введением домашнего режима для пожилых людей на фоне роста заболеваемости гриппом и коронавирусом.
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