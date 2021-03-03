В МЧС оценили готовность Москвы и Подмосковья к пожароопасному сезону

В МЧС России оценили уровень подготовки Москвы и области к началу пожароопасного периода. Замглавы ведомства Анатолий Супруновский подчеркнул, что МЧС даёт двум субъектам высокую оценку.

Также он отметил, что спасатели проводят проверки готовности всех субъектов страны к пожароопасносному периоду. Соответствующие итоги будут подведены к 1 апреля, отмечает RT.

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Ранее сообщалось, что природные пожары весной 2020 года начались одновременно в 63 из 85 российский регионах. Этому, в частности, способствовал режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

Он отметил, что самая тяжелая обстановка была на территории Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов. Зиничев пояснил, что задачи по пожаротушению МЧС выполняло совместно с Минприроды и Рослесхозом, задачей возглавляемого им ведомства было не допустить перехода пожаров из лесов в населенные пункты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеМоскваЛесные ПожарыМЧС РФ
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