В Крыму заявили, что запасов воды в водохранилищах хватит более чем на год

Как отметил первый зампредседателя ведомства Гурам Соболев, сейчас в водохранилищах около 260 млн куб. м воды, это «практически соответствует» объемам прошлого года, и их достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона «на протяжении более одного года без учета притока в водохранилища в будущем периоде».

Специалисты уделяют особое внимание водообеспечению восточной части Крыма. Так, в 2014-2023 годах в наливные водохранилища подали 450 млн кубометров воды, обеспечив водными ресурсами около 400 тысяч человек. В текущем году в эти водохранилища планируют подать около 58 млн куб. м.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, регион обеспечен водой для хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет собственных ресурсов. Запасы поверхностных и подземных вод на полуострове позволяют распределить воду с учетом потребностей и не допускать дефицита питьевой воды.

