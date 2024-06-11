В Крыму заявили, что запасов воды в водохранилищах хватит более чем на год
Запасов в водохранилищах Крыма хватит на обеспечение населения питьевой водой более одного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет республики по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз).
Как отметил первый зампредседателя ведомства Гурам Соболев, сейчас в водохранилищах около 260 млн куб. м воды, это «практически соответствует» объемам прошлого года, и их достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона «на протяжении более одного года без учета притока в водохранилища в будущем периоде».
Специалисты уделяют особое внимание водообеспечению восточной части Крыма. Так, в 2014-2023 годах в наливные водохранилища подали 450 млн кубометров воды, обеспечив водными ресурсами около 400 тысяч человек. В текущем году в эти водохранилища планируют подать около 58 млн куб. м.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, регион обеспечен водой для хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет собственных ресурсов. Запасы поверхностных и подземных вод на полуострове позволяют распределить воду с учетом потребностей и не допускать дефицита питьевой воды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru