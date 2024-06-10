В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 трлн рублей
Общий ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 триллионов рублей. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
«По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей», — рассказал политик, добавив, что эта сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших.
Константинов также сообщил, что в Крыму подсчитают ущерб, который был нанесенный транспортной, продовольственной блокадами, терактами. Кроме того, в регионе оценят разрушение инфраструктуры в период нахождения полуострова в составе Украины, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru