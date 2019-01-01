В Крыму появилась туристическая полиция
В Крыму начал работу взвод туристической полиции. Она призвана обеспечить комфортное пребывание на полуострове российских и иностранных путешественников, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Специальный отряд полиции сейчас патрулирует Ялту. Сотрудники владеют английским языком и занимаются изучением других. Полицейские этого подразделения прошли специализированные курсы в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России, сообщает КИА. Они более детально изучают местные достопримечательности.
Форма туристической полиции имеет нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что Россия имеет все шансы подняться выше в списке самых популярных у туристов стран.
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