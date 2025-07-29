В Калининградской области обрушился пешеходный мост

Пешеходный мост частично обрушился в поселке Калинино Калининградской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Обрушение произошло 28 июля в вечернее время», - указано в сообщении.

Сооружение более года находилось в аварийном состоянии, но продолжало эксплуатироваться. В результате ЧП никто не пострадал.

Прокуратура Нестеровского района области проведет проверку, в ходе которой оценит исполнение федерального законодательства, и по итогам мероприятий решит вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее в санатории «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы, пострадали два человека.

