В Калининградской области обрушился пешеходный мост
Пешеходный мост частично обрушился в поселке Калинино Калининградской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
«Обрушение произошло 28 июля в вечернее время», - указано в сообщении.
Сооружение более года находилось в аварийном состоянии, но продолжало эксплуатироваться. В результате ЧП никто не пострадал.
Прокуратура Нестеровского района области проведет проверку, в ходе которой оценит исполнение федерального законодательства, и по итогам мероприятий решит вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее в санатории «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы, пострадали два человека.
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