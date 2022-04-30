В Калининграде открыли почетное консульство Казахстана

Почетное консульство Казахстана открылось в Калининграде, в церемонии открытия приняли участие посол республики в РФ Ермек Кошербаев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского посольства.

Алиханов: санкции ЕС не повлияют на транзит грузов с основной территории РФ в Калининград

Как отметил Кошербаев, открытие представительства на самой западной территории России «существенно облегчит работу с гражданами по оказанию необходимых консульских услуг с учетом наличия большого числа проживающих в регионе выходцев из Казахстана».

В свою очередь, Алиханов подчеркнул, что открытие почетного консульства придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества и проведению совместных мероприятий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КонсульствоКазахстанКалининград
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры