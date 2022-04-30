В Калининграде открыли почетное консульство Казахстана

Как отметил Кошербаев, открытие представительства на самой западной территории России «существенно облегчит работу с гражданами по оказанию необходимых консульских услуг с учетом наличия большого числа проживающих в регионе выходцев из Казахстана».

В свою очередь, Алиханов подчеркнул, что открытие почетного консульства придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества и проведению совместных мероприятий.

