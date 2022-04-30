В Калининграде открыли почетное консульство Казахстана
Почетное консульство Казахстана открылось в Калининграде, в церемонии открытия приняли участие посол республики в РФ Ермек Кошербаев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского посольства.
Как отметил Кошербаев, открытие представительства на самой западной территории России «существенно облегчит работу с гражданами по оказанию необходимых консульских услуг с учетом наличия большого числа проживающих в регионе выходцев из Казахстана».
В свою очередь, Алиханов подчеркнул, что открытие почетного консульства придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества и проведению совместных мероприятий.
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