В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 69 тысяч гектаров

За минувшие сутки площадь возгораний увеличилась почти на 15 тысяч гектаров.

По данным министерства, в Хабаровском крае зафиксировано 55 действующих пожаров на 67 867 гектарах, еще три возгорания локализовали на 1 294 гектарах.

«За истекшие сутки обнаружено семь пожаров на 67 гектарах, ликвидировано пять - на 2 797», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

К борьбе с огнем привлекли 287 человек, 13 единиц спецтехники, девять самолетов и вертолетов.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет ухудшаться до начала августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

