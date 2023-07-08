В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 69 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 69 тысяч гектаров. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
За минувшие сутки площадь возгораний увеличилась почти на 15 тысяч гектаров.
По данным министерства, в Хабаровском крае зафиксировано 55 действующих пожаров на 67 867 гектарах, еще три возгорания локализовали на 1 294 гектарах.
«За истекшие сутки обнаружено семь пожаров на 67 гектарах, ликвидировано пять - на 2 797», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
К борьбе с огнем привлекли 287 человек, 13 единиц спецтехники, девять самолетов и вертолетов.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет ухудшаться до начала августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru