В Хабаровске «заминировали» все школы, детсады и больницы

Школы, детские сады и больницы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщили в администрации города.

Все школы Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

«На электронную почту краевого минздрава пришло сообщение о том, что в Хабаровске заминированы школы, больницы и детские сады. Социальные учреждения эвакуируют», — отмечается в заявлении мэрии.

На проверку зданий выехали экстренные службы, пишет RT.

В конце апреля неизвестные уже «минировали» все хабаровские школы, напоминает РИА ФАН. Угроза взрыва не подтвердилась.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МинированиеХабаровск
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