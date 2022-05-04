В Хабаровске «заминировали» все школы, детсады и больницы

«На электронную почту краевого минздрава пришло сообщение о том, что в Хабаровске заминированы школы, больницы и детские сады. Социальные учреждения эвакуируют», — отмечается в заявлении мэрии.

На проверку зданий выехали экстренные службы, пишет RT.

В конце апреля неизвестные уже «минировали» все хабаровские школы, напоминает РИА ФАН. Угроза взрыва не подтвердилась.

