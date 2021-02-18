В «Газпроме» заявили о рекордном потреблении газа в Москве из-за морозов

В компании отметили, что из-за февральских морозов, установившихся в Центральном федеральном округе, суточное потребление газа приблизилось к значениям 2007 года. Тогда в Москве суммарное потребление газа достигло 248 млн кубических метра в сутки.

На 15 февраля текущего года этот показатель составляет 242 кубических метра (161 млн в Москве и 81 млн в Подмосковье) в сутки. По данным "Газпром трансгаз Москва", морозы не повлияли на работу газотранспортной системы региона, для бесперебойной подачи газа в предприятии задействовали дополнительные мощности на компрессорные станции (КС) "Воскресенская", "Серпухов", "Истье", "Пришня", "Тума".

