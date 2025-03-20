В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки дронов
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен после атаки беспилотников в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом заявил глава района Максим Леонов.
«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», - сообщил чиновник в Telegram.
Как отметил Леонов, на территории района продолжают устранять последствия атаки БПЛА в соцучреждениях.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что после атаки беспилотников в Энгельсе были повреждены больница, два детских сада, школа, почти 30 частных и дачных домов. Кроме того, возникло возгорание на территории местного аэродрома. По данным Минобороны, в Саратовской области за ночь нейтрализовали 54 дрона ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru