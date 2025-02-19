В Каспийске и Махачкале без электричества остались более 40 тысяч жителей
Более 40 тысяч человек в Каспийске и Махачкале остались без электроэнергии из-за аварии на фоне сильных осадков в виде снега. Об этом сообщило Минэнерго Дагестана.
Как отметили в ведомстве, на линии электропередачи «Восточная-Каспийская теплоэлектростанция» произошло технологическое нарушение.
«В результате без электроснабжения частично оказались жители пригорода Махачкалы и Каспийска, запитанные от нее, а это порядка 40 тыс. человек», — подчеркнули в Минэнерго.
Специалисты устраняют аварию, как ожидается, электроснабжение полностью восстановят к вечеру 19 февраля.
Ранее Энергодар остался без электричества после атаки ВСУ по расположенной в городе Запорожской теплоэлектростанции, пишет RT.
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