В Челябинской области трассу Полетаево-Бутаки закрыли из-за разлива реки
27 июля 202409:16
Движение на участке дороги Полетаево-Бутаки в Челябинской области закрыли из-за разлива реки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Автодорога Полетаево-Бутаки, произошел разлив реки. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — отмечается в заявлении ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на месте ЧП в усиленном режиме.
Ранее в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище, в Карабашском округе региона был объявлен режим ЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru