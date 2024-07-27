В Челябинской области трассу Полетаево-Бутаки закрыли из-за разлива реки

Движение на участке дороги Полетаево-Бутаки в Челябинской области закрыли из-за разлива реки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Режим ЧС объявлен в Челябинской области из-за прорыва дамбы

«Автодорога Полетаево-Бутаки, произошел разлив реки. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — отмечается в заявлении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на месте ЧП в усиленном режиме.

Ранее в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище, в Карабашском округе региона был объявлен режим ЧС.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:РоссияЧелябинская Область

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