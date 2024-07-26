Режим ЧС объявлен в Челябинской области из-за прорыва дамбы

В зоне подтопления из-за прорыва дамбы близ Карабаша находятся 200 человек, сообщили в администрации городского округа. Все необходимые службы прибыли на место, уточняется масштаб разрушений. Под угрозой из-за движения воды могут оказаться четыре села.

В результате весеннего паводка на территории 64 субъектов России было затоплено более 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Омской и Оренбургской областях, а также в Якутии. Куренков отметил, что также значительно пострадали Тюменская и Курганская области, передает «Радиоточка НСН».

