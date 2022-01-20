В Челябинске отменили занятия во всех школах

Занятия во всех школах Челябинска отменили из-за поступивших ложных сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На Сахалине в очередной раз заминировали школы

Утром в четверг учеников и педагогов нескольких челябинских школ эвакуировали, пишет Ura.ru.

Пресс-служба Комитета по делам образования администрации города подтвердила отмену уроков в первую и вторую смену, однако не уточнила причину такого решения.

В ГУ МВД по Челябинской области не предоставили комментариев.

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ФОТО: pixabay.com
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