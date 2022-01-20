В Челябинске отменили занятия во всех школах

Городские больницы закупили более 3,5 тыс единиц оборудования для лечения пациентов с COVID-19 Детям с особенностями развития за прошлый год было оказано около 22 тыс услуг ранней реабилитации Объем гарантийной поддержки бизнеса Москвы за прошлый год вырос на 47 процентов Крупные международные компании начинают работу в премиальном бизнес-центре Москвы