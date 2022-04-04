В Белгороде начали восстанавливать пострадавшую от авиаудара нефтебазу

Восстановительные работы начались на нефтебазе в Белгороде, пострадавшей от пожара после авиаудара украинских вертолетов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Конечно, повреждения значительные, и восстановительные работы там уже начались», — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гладкова, сейчас завершается оценка ущерба, затем будет подготовлена проектно-сметная документация на восстановительные работы.

В минувшую пятницу два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по гражданской нефтебазе на окраине Белгорода. Были повреждены отдельные резервуары, произошло возгорание. Пожар полностью потушили вечером того же дня. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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ФОТО: РИА Новости
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