Глава Иванова Шарыпов ушел в отставку

Глава города Иваново Владимир Шарыпов покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ивановскую гордуму.

Отмечается, что депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий градоначальника «в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию». Временно исполнять обязанности главы города будет первый замглавы администрации Александр Шаботинский.

Владимир Шарыпов занимал должность главы Иванова с 2016 года и дважды был переизбран на этот пост — в 2019-м и 2021-м.

Ранее в отставку ушел мэр Сочи Алексей Копайгородский, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новость
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