Глава Иванова Шарыпов ушел в отставку
Глава города Иваново Владимир Шарыпов покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ивановскую гордуму.
Отмечается, что депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий градоначальника «в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию». Временно исполнять обязанности главы города будет первый замглавы администрации Александр Шаботинский.
Владимир Шарыпов занимал должность главы Иванова с 2016 года и дважды был переизбран на этот пост — в 2019-м и 2021-м.
Ранее в отставку ушел мэр Сочи Алексей Копайгородский, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru