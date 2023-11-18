Уйба заявил об отказе перевозчиков Коми от символики в поддержку СВО

Транспортные компании Республики Коми не согласились размещать патриотические надписи с поддержкой специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

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Чиновник напомнил, что предписал всем государственным структурам повесить такие надписи.

«А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Уйба отметил, что транспортные компании опасаются, что «вдруг кто-нибудь стекло разобьет». По словам главы республики, следует понять, что подобные вопросы — составная часть общества.

«Либо мы граждане и патриоты, либо мы ... говорим, что мы патриоты, потому что так надо сказать. Слава Богу, что многие жители нашей республики понимают, что сейчас происходит. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто и вчера, и сегодня помогали и завтра будут помогать», — указал Уйба.

По словам главы Коми, необходимо ежедневно доказывать поступками, что солдаты на передовой не зря рискуют жизнями.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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