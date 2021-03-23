Тысячу аппаратов по приему пластиковых бутылок установят в Московской области до конца года

Почти тысячу аппаратов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок установят в Московской области до конца года. За каждую сданную в такой фандомат тару дают от 5 до 10 рублей в виде бонусов и скидок, которые можно использовать в торговых сетях. После того, как банка или бутылка отпущены в приёмник, аппарат выдаёт чек с QR-кодом, отсканировав который можно узнать размер вознаграждения и способ его применения. Среди самых активных пользователей будут проводиться ежемесячные розыгрыши призов.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что вторичная переработка сегодня поощряется и стимулируется во многих странах.

«Это имеет принципиальное значение. Мы реализуем программу, которая позволит нам иметь большое количество фандоматов в самых разных местах. В приоритетном порядке - в школах, потому что там формируется культура», – отметил глава региона.

Устанавливаемые в Подмосковье фандоматы будут отечественного производства. Каждый такой аппарат обойдётся бюджету от 400 до 600 тыс рублей, сообщает «Радио 1».

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью НСН подчеркнул, что не видит для себя ничего важнее, чем вопросы экологии. По его мнению, современное общество во всем мире не отдает себе отчета последствий своего небрежного отношения к природе и окружающей среде. Известный журналист рассказал о своих экологических привычках, отметив, что при всем его желании, в России не всегда возможен раздельный выброс мусора.

