В Челябинске предложили вернуть прямые выборы мэров

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил вернуть прямые выборы мэров городов и глав муниципальных районов. Об этом он заявил журналистам в Челябинске, комментируя предложения, полученные партией «Новые люди» в рамках конкурса «Марафон идей».

«Марафон идей» — это конкурс, в котором любой желающий может предложить, как сделать лучше жизнь своего города или региона. С 15 марта партия подводит его итоги, победители получают до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Всего за месяц из 65 регионов поступило более 15 тыс. заявок.

Нечаев уже посетил Пермь, Екатеринбург и Челябинск, где выступил в качестве председателя жюри конкурса.

От Челябинской области на «Марафон идей» пришла 421 заявка, из которых было выбрано два проекта. Автор первого — директор по развитию кинофестиваля «ЗА!» Константин Пашков. Ему вручили сертификат на 150 тысяч рублей. Вторым победителем стал координатор общественного движения «Зеленый город Озерск» Евгений Шитиков с проектом «Благоустройство своими руками».

Кроме того, Алексей Нечаев рассказал, что жителями Екатеринбурга и Челябинска поднимался вопрос выборности мэров, но не прошел в финал конкурса.

«Один из жителей Челябинска говорит: надо вернуть выборность мэров. Не как у вас в Челябинске, когда депутаты выбирают, кто будет мэром, а сделать прямые выборы, чтобы жители выбирали. У вас, наверное, не так критично, как я понимаю, у вас Наталья Котова и люди к ней нормально относятся. А есть регионы, где мэров чуть ли не ненавидят. Возврат выборности, это тоже большое дело», — считает политик.

Глава «Новых людей» добавил, что после прохождения в Госдуму партия намерена инициировать законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов.

