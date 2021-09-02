Собянин рассказал о создании парков и скверов в районах запада Москвы

На западе столицы благоустроят дворы и скверы в рамках программы «Мой район». Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что речь идет о Можайском районе, а также о районах Крылатский, Кунцево, Фили и Раменки. По словам столичного главы, в программу включена установка горок, качелей и тренажеров на детских и спортивных площадках. Пешеходные маршруты будут оборудованы с учетом требований безбарьерной среды. Также будут приведены в порядок клумбы, высажены кустарники и деревья.

По данным Собянина, руководство города реализует проект комплексного благоустройства и озеленения территории рядом с храмом иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублево. «В 2018 году в сквере, прилегающем к церкви, были созданы зоны тихого отдыха, детская площадка и наружное освещение, проложены удобные дорожки. В нынешнем году сделаем дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пирсами, смотровыми площадками и пикниковыми зонами», - рассказал столичный мэр.

Собянин отметил, что в некоторых районах в программу включено оборудование парковочных мест, укладка тротуаров и асфальта. «Разные проекты, но цель у них одна: создать качественную городскую среду и новые возможности для отдыха и занятий спортом рядом с домом», - резюмировал градоначальник.

В августе Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада столицы. Изменения коснутся районов Митино, Строгино, Щукино, Хорошево-Мневники, Северное Тушино.

